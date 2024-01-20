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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yıllık faaliyet raporu yayınlandı

SPOR 20.01.2024, 14:44
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yıllık faaliyet raporu yayınlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun geçtiğimiz sezondaki çalışmalarını içeren faaliyet raporu yayınlandı.Ankara (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 1 Kasım 2022 - 31 Ekim 2023 tarihlerini arasındaki çalışmalarını içeren THF Faaliyet Raporu yayınlandı.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Faaliyet Raporu'ndaki önsöz yazısında şunları söyledi:

“Birlikte Başaracağız” diyerek çıktığımız yolda, 2022-2023 faaliyet sezonumuzu geride bırakırken, hentbol ile dolu bir yılı değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin planlarımızı sizlerle paylaşmak için bu çalışmayı hazırladık.

Geçtiğimiz yıl bizi ve ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketini unutmamız mümkün değil. Türk hentbolunun değerli isimleri Cemal Kütahya ve Metin Muhacir ile birlikte kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

2022-2023 sezonunu içeren bu dönemde depremin olumsuz etkilerine rağmen, hentbol adına oldukça verimli ve yoğun bir dönem geçirdik.

Hentbol ailesi olarak, hentbolun gelişimi ve yaygınlaşması için birçok proje ve etkinliğe imza attık. Kadınların hentbolda daha fazla yer alması, güçlenmesi bizim için en önemli temel hedeflerdendi. Bu konuda projelerimizi uygulamaya koyduk ve bu alanda antrenör, hakem, yönetici ve sporcu eğitimine ayrı bir önem verdik.

Yine kadın hentbolunda hayata geçirdiğimiz altyapı projemizin olumlu sonuçlarını yaşamak bizleri mutlu etti.

Ankara’da düzenlenen U17 Kızlar B Klasman Avrupa Şampiyonası’nda gelen ikincilik bizi gururlandırdı.

Çocuklara hentbolu benimsetmek adına Hentbol Akademisi’ni güçlendirdik ve Kral Şakir Hentbol Akademisi projesi ve yine Kral Şakir çizgi filmleri ile bu yolda önemli adımlar atıyoruz.

Hep gelişimin, ilerlemenin esas olduğu bir yönetim anlayışı ile yine tüm sporcu, antrenör, hakem ve gözlemcilerimizin gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalara hız kattık. Yeni sponsorluk anlaşmaları ve güçlü iletişim çalışmaları ile hentbolun gücüne güç katıyor, hiç durmadan tek yürek halinde hareket ediyoruz.

Hentbolun gelişimi için uluslararası iş birliklerine büyük önem verdik. Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), diğer ülke federasyonları ile birçok projeyi hayata geçirip, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Kadınlar EURO 2026 ve EURO 2030 ile Erkekler EURO 2032 için adaylık başvurularımızı tamamladık.

Hentbolu ülkemizde layık olduğu üst seviyelere getirme ortak amacı ve sinerjisiyle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, tüm çalışanlarımıza, sponsorlarımıza, medya kuruluşlarına ve yüreği hentbol ile atan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

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