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Türkiye-Ermenistan maçı biletleri satışta
SPOR 22.08.2023, 17:59
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye - Ermenistan maçının genel bilet satışlarının başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) -A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
TFF'den yapılan duyuruya göre biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek.
Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|4
|3. Sivasspor
|2
|4
|4. Alanyaspor
|2
|4
|5. Galatasaray
|2
|4
|6. A.Demirspor
|2
|4
|7. Kasımpasa
|2
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Karagümrük
|2
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|2
|6
|2. Şanlıurfaspor
|2
|6
|3. Manisa FK
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Liverpool
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Newcastle
|2
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Crystal Palace
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Villarreal
|2
|3
|12. Cadiz
|2
|3
|13. Real Sociedad
|2
|2
|14. Las Palmas
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
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