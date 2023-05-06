Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bergama'da start aldı

Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası 2023 1. Ayak yarışmaları İzmir'in Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen magazin gösterisi ile start aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'İn Bergama Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan ve iki gün boyunca sporcuların kıyasıya yarışacağı şampiyonanın magazin startı açılış töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri tarafından verilen startın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar Kozak Enduro Parkuru'na geçti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Bergama'da, Türkiye'nin en iyi ATV ve endurocuları en iyi puanı almak için bütün hünerlerini sergileyecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını konuşmasında söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kadim şehrimiz Bergama Tarih, kültür ve turizmi başta olmak üzere vizyon projelerimizle birlikte her geçen gün bir mücevher gibi parlamaya devam ediyor. Ev sahipliği yaptığımız her etkinlik ve yarışmanın Bergama'mızın tanıtımına katkısı büyük olmaktadır. Yarışların kazasız, belasız tamamlanması temennisiyle tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

"KOZAK YAYLASI ZİRVE KAFE KARŞISINDAKİ PARKURA, İZMİR'İMİZ, ÇEVRE İL VE İLÇELERDEKİ VATANDAŞLARIMIZI VE TÜM HEMŞEHRİLERİMİ BEKLİYORUM"

İlk ayak yarışları startı ardından Kozak'ta Ekstrem Test Parkuru'nu deneyimleyecek olan sporcuların yarın (07 Mayıs 2023 Pazar) Kozak Zirve Kafe karşısındaki parkurda adrenalini yüksek en iyi yarışları yapacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Saat 10.00'da başlayacak olan seyir keyfi yüksek yarışlara ve 16.30'daki kupa törenimize, İzmir'imiz, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımız ve hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

Yarın Kozak Yaylası Zirve Kafe karşısında yapılacak olan yarışlar için Cumhuriyet Meydanı'ndan servis konulduğunu belirten Başkan Koştu, "Servislerimiz saat 11.00 ve 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek" dedi.