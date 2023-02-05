Türkiye derbiye kilitlendi! Galatasaray Trabzon’u ağırlıyor

Spor Toto Süper Ligi’nin 23. haftasında bugün oynanacak derbide Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

İSTANBUL (İGFA) – Süper Lig’de Galatsaray, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Galatasaray Trabzonspor derbisinde 100’ncü randevuda 3 puan için kapışacak. Geride kalan 99 maçın 42’si Galatasaray galibiyetiyle, 34’ü ise Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı. Bugün saat 19.00'da Beinsport 1. kanalında canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Galatasaray 51 puanda liderliğini sürdürürken, Trabzonspor 38 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera-Boey-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Oliveira-Barış-Mertens-Kerem-Icardi

Trabzonspor: Uğurcan-Larsen-Bartra-Denswil-Eren-Siopis-Djaniny-Abdülkadir-Bakasetas-Trezeguet-Gomez