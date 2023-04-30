Türkiye derbiye kilitlendi: Beşiktaş Galatasaray’ı konuk ediyor

Spor Toto Süper Ligi’nde şampiyonluk kaderini belirleyecek yılın derbisinde Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray’ı konuk ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto Süper Ligi’nin 32. haftası maçlarında şampiyonluk yarışını etkileyecek derbide Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlıyor. Beşiktaş’ın galibiyetinde Galatasaray’ın büyük yara alacağı, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın puanlarının eşitleneceği bir puan durumu ile karşılaşılacak.

Galatasaray’ın galibiyetinde ise, şampiyonluk yolunda sarı kırmızılılar büyük avantaj sağlayacak.

Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği derbi, bugün saat 19.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Coley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi