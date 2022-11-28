Türkiye Atlı Dayanıklılık Yarışmaları nefesleri kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla düzenlediği 2022 Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası tamamlandı. Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 22 kulüpten 120 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışlarda atlar toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi.

Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.