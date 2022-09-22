Türkiye Ampute Futbol Milli'ye 'Clear' sponsor oldu

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'na 'Clear' sponsor oldu. Milli takıma sponsorluk desteği Vodafone Park’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Başarı peşinde koşan herkesi, karşılaştığı engellere ve kafasındaki endişelere rağmen kendi potansiyelini ortaya çıkararak, korkusuzca mücadele etmesi için yüreklendiren Clear, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na sponsor oldu.

Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli takım oyuncularının katıldığı basın toplantısında, takımın geçmiş başarıları, Dünya Kupası yolculuğu, kamp hazırlık süreci ve hedefleri konuşuldu.

Toplantıda ayrıca milli takıma destek ve tüm Türkiye’ye bu desteğe çağrı niteliğinde, takımla birlikte çekilen “Ne Gerekmez” ve “Korkma” isimli iki reklam filmi de izlendi.

Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sponsorluğunun kendileri için çok önemli olduğunu ve duydukları heyecanı aktardı. Orduoğlu, birlikte çıktıkları yolculukta, onların herkese korkusuz olmayı öğreten hayatlarından ve mücadelelerinden ilham aldıklarını belirtti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, başarılarıyla ve hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na baktığımızda, her bir oyuncu birer ilham kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple de Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na verilen her bir destek bizim için çok değerli. Millilerimizin başarı yolculuğunda bu yıl yeni hedeflere Clear ile birlikte yürümekten dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da, dünya Kupası’nı Türkiye’ye hediye etmek istediklerini kaydetti.

Çok zorlu rakipleri olduğunu ifade eden Çakmak, "İşimiz zor ama zoru başaran kahramanlar burada. Fiziksel ve mental tüm planlamalarımızı yaptık sadece 30 Eylül müsabaka gününü bekliyoruz. Dünya Kupası’nı Türkiye’ye hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.