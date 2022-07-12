Turkcell Süper Kupa biletleri satışa sunuldu
2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te yapılacak Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa 2022 karşılaşmasının biletleri www.passo.com.tr , Passo Mobil App ve belirtilen satış noktalarında satışa sunuluyor. Karşılaşmada sadece E-Bilet uygulaması ile bilet satışı yapılacak.
Maç biletleri transfere kapalı olacaktır.
TRABZONSPOR BİLET SATIŞ
Trabzonspor için ayrılan biletlerin satışı sadece Trabzonspor logolu, TFF logolu ve Logosuz Passolig kartlara yapılacaktır.
D.G. SİVASSPOR BİLET SATIŞ
Demir Grup Sivasspor için ayrılan biletlerin satışı Trabzonspor logolu hariç tüm logolu Passolig kartlara yapılacaktır
Trabzon Bilet Satış Noktası:
Şenol Güneş Spor Kompleksi Passolig Gişeleri
Çalışma Saatleri : 10.00 - 18.00 saatleri arası
Sivas Bilet Satış Noktası
Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig Gişeleri
Çalışma Saatleri : 09.00 - 18.00 saatleri arası
Not : Resmi tatillerde gişeler kapalı olacaktır.
|İmsak
|03:40
|Güneş
|05:35
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:44
|Yatsı
|22:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31