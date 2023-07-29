Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekiliyor
SPOR 29.07.2023, 08:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi 1 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecekİSTANBUL (İGFA) - Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü