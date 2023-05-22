Türk Telekom eSüper Lig’de play-off heyecanı başlıyor

Türk Telekom eSüper Lig’de normal sezonun bitmesiyle birlikte play-off aşaması başlıyor. 34 haftalık maratonun ardından 8 takımın play-off, 4 takımın final aşamasından başladığı turnuva ağacının büyük finali 31 Mayıs’ta oynanacak.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom eSüper Lig’de geride kalan 34 haftayı ilk 12’de tamamlayan Boost Sivasspor, Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Ümraniyespor, Kayserispor, Vavacars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kasımpaşa play-off aşamasında mücadele edecek.

23 Mayıs Salı günü saat 13:00’da başlayacak olan play-off turunda seriler En İyi 3 (BO3) olarak oynanacak ve sekiz takım arasından dört takım final aşamasına geçme hakkı kazanacak.

Türk Telekom eSüper Ligi’ni lider tamamlayan Trabzonspor, aynı puanda olan ancak ikili averajda ikinci sırada bulunan Beşiktaş, üçüncü Galatasaray ve dördüncü İstanbul Başakşehir final aşamasında play-offdan gelecek rakiplerini bekleyecekler.

Final aşamasına çeyrek finalden başlayan takımlar play-off aşamasından gelecek 4 takımla eşleşip 24 Mayıs günü saat 14:00’da finale ulaşmak için mücadele etmeye başlayacak.

Türk Telekom eSüper Lig play-off ve final aşaması maçlarının tamamı Tivibu Spor 4, YouTube ve Twitch kanallarından canlı izlenebilecek.

PLAY-OFF 1. TUR FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE;

Boost Sivasspor-Alanyaspor (23 Mayıs Salı-13:00-BO3)

Fraport TAV Antalyaspor-Ümraniyespor (23 Mayıs Salı-13:45-BO3)

Kayserispor-Vavacars Fatih Karagümrük (23 Mayıs Salı-14:30-BO3)

Fenerbahçe-Kasımpaşa (23 Mayıs Salı-15:15-BO3)