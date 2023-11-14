Türk iş insanı Berke Bakay'ın büyük başarısı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan iş insanı Berke Bakay’ın sahibi olduğu Phoenix Rising, tarihi bir başarıya imza atarak USL Ligi'nde Şampiyon oldu. Play-off turunda deplasmandaki tüm rakiplerini yenerek kupaya uzanan Phoenix Rising oyuncuları, şampiyonluğu taraftarları ile birlikte kutladı.abdpost / ABD (İGFA) - United Soccer League'de (USL) mücadele eden Türk iş insanı Berke Bakay’ın sahibi olduğu Phoenix Rising, rakiplerini tek tek yenerek şampiyon oldu. Amerika’da yaşayan Türklerin takımı olan bilinen Phoenix Rising şampiyonluk coşkusunu sabahlara kadar kutladı.

Gelen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Phoenix Rising Teknik Direktörü Juan Guerra, göz yaşlarını tutamayarak, “Binlerce kişiye şampiyonluğu hediye edebilmek, Phoenix'teki tüm spor takımlarının bizi desteklediğini öğrenmek, Phoenix'te belediye binasının kırmızı renkle aydınlatıldığını öğrenmek… Bu muazzam bir şey ve benim için çok şey ifade ediyor” şeklinde konuştu.

İLKLERİN TAKIMI PHOENİX RİSİNG

Phoenix Rising, USL Ligi tarihinde hiçbir kulübün başaramadığı bir başarıya imza attı. Lig şampiyonluğunu kazanma yolunda çıktığı tüm play-off maçlarını deplasmanda kazanan Rising, bu kategoride bir ilki gerçekleştirdi. Batı Konferansını 6. sırada bitiren Phoenix Rising, 3. San Diego Loyal, 2. Orange County ve 1. Sacramento Republic'i eleyerek tüm California kıyılarını saf dışı bıraktı.

BERKE BAKAY’IN BAŞARISI

Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Phoenix Rising’in başarısında iş insanı Berke Bakay’ın payı çok büyük. Bakay, Rising’in başına geçtikten sonra takıma yeni bir vizyon ve anlayış katarak yoluna devam etti. Çeşitli iş birliği anlaşmaları ile takımın güçlenmesinde etkin rol oynayan Bakay, dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba’yı da takıma kazandırarak takımın marka değerine büyük katkıda bulunmuştu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı da olan Berke Bakay, Phoenix Rising ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması yapılmasında da öncü isim oldu.