Türk hentbolunda ilk olacak... Cent Koleji Projesi tanıtıldı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun, kulüplerin de desteği ile gerçekleştirdiği ve Türk hentbolunda bir ilk olarak gerçekleşen proje kapsamında, U16 Kız Milli Takımı oyuncuları Cent Koleji'nde tam burslu eğitim görecek.İSTANBUL (İGFA) - Projenin tanıtımı için Tarabya'daki Cent Koleji Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Cent Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve THF Başkan Vekili KamilCent, THF Yönetim Kurulu Üyeleri, U16 Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci ile sporcular ve aileleri katıldı.

Projeyi bir ay önce başlattıklarını belirten THF Başkanı Uğur Kılıç, "16 yaş altı milli takımımızda forma giyen ve bu organizasyonda bulunmayı kabul eden sporcularımıza ve tüm hasretlerine rağmen onlardan uzak kalan ailelerine teşekkür ediyoruz. Çok farklı sonuçlar elde edeceğimizi ve kızlarımızla gurur duyacağımızı düşünüyorum. Cent ailesine ve başkan vekilimiz KamilCent’e teşekkür ediyorum. Sadece iki yıllık plan değil. Hedefimiz olimpiyatlar" şeklinde konuştu.

Sportif anlamda büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren KamilCent ise, "Bizim için önemli ve değerli bir gün. Biz okul olarak bu güzel çocuklarımızı akademik anlamda dolu şekilde geleceğe hazırlayıp, ruh sağlığı yerinde bireyler olarak onları olduklarından daha başarılı yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

Başantrenör Serkan İnci de, "12 oyuncu ile bu yola çıktık, sayımız daha da artacak. Daha iyi işler yaparak, daha ileriye götüreceğiz bu projeyi. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden gelen bu oyuncular Türkiye'nin geleceği. Biz de elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

Sporculardan Viyan Asmin Avras, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirirken, Hiranur Öztürk de bu yola girerek kendilerine yeni hedefler belirlediklerinin altını çizdi.

Sporcular ve aileleri ile birlikte çekilen fotoğraf ile toplantı sona erdi.

Tüm eğitim giderleri Cent Koleji tarafından karşılanacak kız sporcuların konaklamaları THF tarafından karşılanacak. Kadınlar 1. Ligi'nde Cent Koleji adıyla mücadele edecek olan takımın antrenörlüğünü A Milli Kadın Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve U16 Kız Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci yapıyor.