Türk Böbrek Vakfı'ndan 100. yıla özel tenis turnuvası

Türk Böbrek Vakfı, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister." sözünden hareketle hayata geçirilen, “TBV 100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası” sporcuları ve spora gönül verenleri bir araya getirdi.

Türk Böbrek Vakfı’nın ev sahipliğinde, Yeşilyurt Spor Kulübü tenis üyelerinin de katıldığı turnuva, TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye Tüm Yaş Grupları Tenis Şampiyonu olan Milli Tenisçi Haluk Akkoyun, Milli Tenisçi Can Akkoyun ve Eylem Şenkal’ın katıldığı ‘Şöhretler Maçı’ ile açıldı.

Turnuvanın açılışı dolayısıyla düzenlenen gösteri maçı sonrasında söz alan TBV Başkanı Timur Erk; “Cumhuriyet denilince ilk aklıma gelen Atatürk’tür. Atatürk, çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyet, sosyal hukuk devletini kuran baş tacımızdır. Bizim önderimizdir, onun izinden gidiyoruz. Düzenlediğimiz tenis turnuvası da 100. Yılı en iyi şekilde kutlamayı amaçlamaktadır. Yeşilyurt spor kulübü veteranları ve tenisçileri ile kutladığımız turnuvanın kazananı Cumhuriyettir” dedi.

Turnuvaya katılan isimlerden olan Eylem Şenkal; “Cumhuriyet yönetim biçimleri içerisinde kadınlar için en adil olanıdır. Atatürk sayesinde bugün burada olduğumu söyleyebilirim. Voleybol Milli Takımımızın başarısı, ülkemizin tanıtımına yaptıkları katkı bunun en güzel örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk’e büyük bir şükran duyuyorum. Büyük bir coşkuyla kutluyorum, kurtuluş Cumhuriyette” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen turnuvanın görseli ise dünyaca ünlü ödüllü tasarımcı ve illüstratör Robin Yayla tarafından hazırlandı.