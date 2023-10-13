TUR 2023'ün son etabı İstanbul'da

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda son etap heyecanı yaşanacak.İSTANBUL (İGFA) -8 Ekim’de ilk startını veren ve büyük bir coşkuyla takip edilen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, yedi tepeli şehir İstanbul’da koşulacak. Asya ve Avrupa’nın birleşim noktasında, eşsiz güzellikteki boğaz ve sahil şeridi hatlarında gerçekleşecek etap, tarihi yarımada Sultanahmet’te son bulacak.

TUR 2023’ün 130,5 km’lik etabı; İstanbul-Sultanahmet, 15 Ekim Pazar günü Ayasofya’dan 11.20’de start alacak, Sultanahmet’te yaklaşık 14.15’te sonlanacak.

Son gün için parkura çıkacak sporcular, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Kapıyı ilk üç sırada geçen sporcular “dağların kralı” klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak.

TUR 2023’ün son sprint kapısına 65,3. km’de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçecek peloton, finişe doğru mücadele edecek.

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, Dünya ve Olimpiyat madalyalı isimlerin, Türk bisikletinin zirvesindeki takımlar ve milli sporcuların ve genç yeteneklerin katılacağı ve 8 günde Alanya’dan İstanbul’a 1.235,1 kilometre yol kat edilecek organizasyonun canlı yayın programı şu şekilde olacak:

ETAP 8 15 Ekim İstanbul- Sultanahmet 12.45-14.45 TRT SPOR

12.45-14.45 EUROSPORT