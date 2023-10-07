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Tugay Büyükçınar Keşan İdmanyurdu ile anlaştı
SPOR 07.10.2023, 10:00
Edineli futbolcu Tugay Büyükçınar, Keşan İdmanyurdu ile anlaşmaya vardı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. İdmanyurdu son olarak görüştüğü Tugay Büyükçınar ile anlaşarak kendisi ile sözleşme imzaladı.
Büyükçınar,yeni sezonda Keşan İdmanyurdu forması giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.
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