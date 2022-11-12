TSYD Eskişehir Emre Özbayer'i ağırladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesince Passage Cafe Patisserie’de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Eskişehirspor Teknik Direktörü Emre Özbayer ile kaleci Antrenörü Antrenörü Engin Yıldız, Eskişehir spor basını ile bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Toplantı öncesi TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda, Eskişehirli teknik direktörlerle Eskişehirspor’un içinde bulunduğu tehlikeli bölgeden uzaklaşarak ilkyarı sonunda üst sırlarda yer alacağına inandığını söyledi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Emre Özbayer, “Biz bu oyuncu grubunun üzerine kesinlikle koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bir şeyleri gösterdik, üzerine daha fazla koyacağız. Skorlar da bizi desteklediği zaman bu büyük camiayı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte bir adım atmış olacağız” dedi.

Özbayer, şunları kaydetti: “Çok daha iyisini yapabilecek bir kapasitemiz var” tamam, genç olabiliriz ama çok daha iyisini yapabilecek bir kapasitemiz var. Bunu sahaya yansıtmak için gayret ediyoruz.

Biz bu oyuncu grubunun üzerine kesinlikle koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bir şeyleri gösterdik, üzerine daha fazla koyacağız. Skorlar da bizi desteklediği zaman bu büyük camiayı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte bir adım atmış olacağız. “Kulübümüz, bulunduğu yeri hiç hak etmeyen bir kulüp” Taraftar, geçen haftaki Amasyaspor maçından sonra bütün Türkiye’nin gündemindeydi. Kulübümüz, bulunduğu yeri hiç hak etmeyen bir kulüp… Eskişehirspor, sadece Türkiye değil, dünya genelinde bir kulüp. Mazisi çok büyük, köklü bir camia… En son Yomraspor maçında yaşanan taraftarla oyuncu grubunun ve camianın bütünleşmesi bizim için muhakkak çok itici bir güç…

TSYD Şube Başkanı Sadi Seda da verdiği bilgilerden dolayı Teknik Direktör Emre Özbayer ve Kaleci Antrenörü Engin Yıldız'a ve tesislerini TSYD üyelerine açan Gürdal Abacı’ya teşekkür etti.