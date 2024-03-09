TSYD'den geleceğin yıldız futbolcularına destek

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri” bu yıl, “Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” ismiyle deprem bölgesindeki genç futbolcular için hayata geçti.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri” bu yıl, “Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi” ismiyle deprem bölgesindeki genç futbolcular için hayata geçti.

“Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi”nin ilk buluşması, PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu’nun yanı sıra Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, eski milli futbolculardan Ümit Karan ve altyapı öğrencilerinin katılımıyla Hatay’da gerçekleşti.

Deprem bölgesinde spor ve futbol aracılığıyla moralleri yükseltmeyi ve umutları yeşertmeyi amaçlayan Pepsi, Atakaş Hatayspor’un ardından yine bölgenin köklü kulüplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor A.Ş.’nin U19 Elit A ve B takımlarına da maddi destek sağlayacak. Projenin Hatay’dan sonraki durağı ise Adana olacak.

Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi”nin ilk buluşma durağı Hatay’dı. Atakaş Hatayspor U19 kadrosunda bulunan genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen buluşmada, PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, TSYD’yi temsilen Başkan Oğuz Tongsir adına, TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu, Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Türk futbolunun unutulmaz iki ismi Volkan Demirel ve Ümit Karan katıldı.

Seminerde konuşan TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fisunoğlu, “Sporun evrensel dilinde umut, mücadele, birliktelik vardır. Bizler de Pepsi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile bölge halkının spor ve futbol aracılığı ile depremin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Gençlerimizin yaşadığı sorunları aşma konusunda sporun onlara bir dayanak noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu seminerlerin, çocuklarımızın önlerinde rol model belirlemeleri adına önemli bir misyonu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu buluşmaların, sporcuların sahanın içinde oldukları kişi ve olmak istedikleri kişi arasındaki yolu en hızlı şekilde yürümeleri için önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.