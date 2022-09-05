TSYD'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Futbol Federasyonu ve Galatasaray adasına yapılan silahlı saldırılardan ötürü adeta tüm medyayı sorumlu tutan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i kınadı.İSTANBUL (İGFA) - "Spor basınının tümünü azmettirici gibi göstermek büyük bir hata ve haksızlıktır. Eğer azmettirici yayın yapan bir kurum veya kişi varsa, belgelerle birlikte bu medya kuruluşu ve muhabir hakkında yasal işlem için başvuru yapılır. Adli makamlar da bunun üzerine harekete geçerler. Veya TSYD'ye bildirilir, biz de tüzüğümüze ve ilkelerimize göre gerekeni yaparız." diyen TSYD Başkanı Oğuz Tongsir şöyle devam etti: “Saldırıyı gerçekleştirenleri kınamadan, basını azmettirici olarak kamuoyuna sunmak, bir bakıma herkesi adres göstermektir. Bunu asla kabul etmiyoruz.

Ayrıca herkes şunu iyi bilsin ki, spor basını sahipsiz değildir. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olsun olmasın, bu mesleği yapanların sonuna kadar arkasındadır. Kimse hedef saptırarak amacına ulaşamayacaktır. Biz spor basını olarak bu silahlı saldırının da faillerinin biran önce yakalanmasını ve bunun nedenlerinin derhal ortaya çıkarılarak açıklanmasını bekliyoruz.”