Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Develi Belediyespor ve Rapid Bucurest'in yer aldığı ve 3 gün süren organizasyonun son gününde oynanan ilk karşılaşmada Rapid Bucurest, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Rakibine 22-25, 25-16, 25-17 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan Develi Belediyespor, ilk iki maçını kazanması nedeniyle organizasyonu birici sırada tamamladı. Günün ikinci karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setini Bursa Büyükşehir Belediyespor, 25-15 alırken, ikinci setten de 25-17 üstün ayrıldı. Üçüncü seti de 25-20 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı 2 galibiyetle tamamlarken, Rapid Bucurest ve Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas tek galibiyetle bitirdi.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Kayseri Develi Belediyespor Kaptanı İbrahim Emet'e kupasını takdim etti.