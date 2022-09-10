TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 voleybol sezonu öncesinde ekiplerin iyi bir hazırlık süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Kayseri Develi Belediyespor ve Rapid Bucurest takımlarının yer aldığ TSYD Voleybol Turnuvası start aldı.BURSA (İGFA) - 11 Eylül 2022 Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonun açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya ekibi Rapid Bucurest'i 3-2 mağlup etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Bursa Büyükşehir Belediyespor 27-25 alırken, ikinci set 25-18 Rapid Bucurest'in üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü sette rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti 25-22 kaybedince maç tie-break setine taşındı. Final setini 15-10 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 3-2 üstün ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Turnuvanın ikinci maçında Develi Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup etti. 11 Eylül 2022 Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor, 25-20, 26-28, 25-17 ve 25-22'lik setlerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.