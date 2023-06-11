TSYD Bursa Koşusu’nun galibi Litecoin oldu

TSYD Bursa Şubesi'nin geleneksel hale gelen koşusunda mutlu sona Litecoin isimli at ulaştı.BURSA (İGFA9 - Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi adına düzenlenen koşu, Osmangazi Hipodromu'nda saat yapıldı. 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, 2000 metre mesafe üzerinden kum pistte gerçekleşti. Koşuyu, jokeyi Nevzat Avci ile start alan, Birol Bulut'un sahibi ve Gülnur Gülerce'nin de yetiştiricisi olduğu Litecoin (Victory Gallop - Flashys Song / Songandaprayer) kazandı. Mehmet Emin Avcı'nın antrene ettiği 5 yaşındaki doru at bu galibiyetiyle kariyerindeki 9'uncu birinciliğini elde etti.

PLAKETİ BAŞKAN EKMEKÇİ SUNDU

5 safkanın katıldığı koşuda Kara Vetar (Mendip - Ashkeloi / Perfect Storm) ikinci olurken, Kuanpo (Velociraptor - Sweety Girl / Trapper) üçüncü, Mavi Kılıç (Yonaguska - Mavi Sema / Sun Music) dördüncü ve Nartın Kılıcı(Kaneko - Bella Ragazza / Royal Abjar) da beşinci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan atın sahibi Birol Bulut'a plaketini TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi takdim etti. Törene, Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim ve TSYD Bursa Şubesi 2. Başkanı Mehmet Gerçeksi de katıldı.