TSYD Bursa Bursaspor'u ağırladı

Yaklaşan sezon öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi, Bursaspor’un 3 önemli ismini konuk etti.BURSA (İGFA) - COİ FSM’de gerçekleştirilen organizasyona Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, Sportif Direktör İsmail Ertekin ile Teknik Direktör Tahsin Tam, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Başkan Vekili Mehmet Gerçeksi, Sayman İkbal Turan ve üyeler katıldı. Bursaspor’un içinde bulunduğu durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını kaydeden Başkan Ekmekçi, “ Dördüncü güç olarak bizler de Bursaspor’un hak ettiği noktalara taşınması için katkı sağlayacağız. Yeşil Beyazlılar, şehrin büyük bir sinerjisiyle ayağa kalkacak” dedi.

ÖDEME HASSASİYETİ

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar ise, tekrar eski güzel günlerine kavuşturmak için basının önemli bir unsur olduğunu kaydederken, “Hep birlikte Bursaspor’u özlediğimiz günlere kavuşturacağız. İnşallah devamı da gelir bu buluşmaların. Yönetim olarak yeni sezonda en büyük hedefimiz içeride oyuncularımıza personelimize mahcup olmadan ödemelerimizi yapmak” dedi.

GELECEĞİ KURTARABİLİRİZ

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, çok yetenekli oyuncuları olduğunu ifade ederken, “ O sabrı gösterebilirlerse Bursaspor’un geleceğini kurtarma şansımız var. Üst liglere çok iyi rakamlarla ihraç edebiliriz. Şu anda herkes bir taraftan yazıyor transferi açın diye, haydi Bursa diyorum, herkes destek verirse açabiliriz” diye konuştu.

GELİŞME SİNYALLERİ ALINDI

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam ise, “Başladığımız ilk günden itibaren çok değerli çalışmalara imza attık birlikte. Bursa şehrinin Bursaspor’un çok büyük bir sinerji oluşturmaya ihtiyacı var. Basın mensuplarının desteğine Bursaspor’un ihtiyacı var, konu Bursaspor. Her geçen gün çalışmaların gelişeceğinin sinyallerini aldık” açıklamasını yaptı.