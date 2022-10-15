TSYD Ankara'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin yeni yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - TSYD Ankara Şubesi’nin yeni Başkanı Murat Tarhan ile birlikte, dernek yönetim kurulu üyeleri; Bülent Karadaş, Orhan Kemal Erkılıç ve Timuçin Nalbant ile mesleğin duayenlerinden Umut Çevik de ziyarette hazır bulundu.

Başkenti, amatör spor branşlarında eski başarılı günlerine döndürmek için büyükşehir belediyesi olarak birçok semt sahası yaptıklarını aktaran Başkan Mansur Yavaş, spor basınının da bu noktada önemli rol oynadığını söyledi.

TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan da yapılacak organizasyonlarda, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket etmek istediklerine değindi.

Ziyarette, Murat Tarhan, Başkan Mansur Yavaş’a bir de plaket takdim etti.