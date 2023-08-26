TSYD Adana yeni binasına kavuşuyor

Bir süre önce çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gören Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube idari binasının yapımına Salı günü start verilecek. Bina yapımını üstlenen DAİMFED-Karay Beton-Yıldırım Uluğ firması projenin 60 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladıADANA (İGFA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi yeni idari binasına kavuşuyor…. Bir süre önce çıkan yangının ardından büyük hasar gören TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri için DAİMFED öncülüğünde Karay Beton ve Yıldırım Uluğ işbirliğiyle yapılacak bina için protokol imzalandı. TSYD Lokali’nde yapılan imza törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Engin Kanber, yönetim kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve Hakan Köker ile TSYD üyelerinin yanı sıra DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkanvekili Faruk Bozkurt, Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz,Genel Sekreter Enes Yılmaz, Teknik Müşavir Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, Mali işler Başkanı Nurullah Hamidi, Hukuk Müşaviri Selim Aslan, AKAMDER Genel Sekreteri Mehmet Ali İnan, Teknik Müşavir Mimar Rıfat Bektaş’ın yanı sıra Karay Beton CEO’SU Soner Uluğ katıldı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, böyle bir olayın yaşanmasının ardından birlikteliğin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtirken, “Çok üzücü bir olay yaşadık. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması en büyük temennimiz. Başta DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu olmak üzere tüm yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ediyorum. Bu olay yaşanır yaşanmaz yanımızda oldular. Birlikten güç doğar. Bunun en güzel örneğini verdiler” dedi.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kamu yararına bir dernek olmasından dolayı spora hizmet verdiğini ve böyle bir olay karşısında kayıtsız kalamayacaklarını söyledi, “Kayıtsız kalmamız mümkün değildi. TSYD Adana’da çok önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu. Adana’da çok önemli bir görev üstleniyorlar. Yangın üzücü. Ancak, tesellisi can kaybının yaşanmaması. Salı günü ilk kazmayı vuracağız. 60 gün içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun“ diye konuştu… Yapımı üslenecek Karay Beton –Yıldırım Uluğ firması CEO’su Soner Uluğ, TSYD’nin her zaman yanında olacaklarını belirtirken, yeni binanın en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti. AKAMDER Genel Sekreteri Mehmet Ali İnan da, “TSYD çok güzel bir binaya kavuşacak. Hayırlı olsun” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar da TSYD ailesi ile iç içe bir hizmet verdiklerini belirtirken, “Yangın çok üzücü. Yaralar sarılıyor. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi. ASKF Başkanı Ahmet Bozan da, sporun her dâhim hizmetinde olan TSYD’nin böyle bir olayı yaşamasının son derece üzücü olduğuna dikkat çekerken, gerekenlerin yapılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.