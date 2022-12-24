Troy Selim Şav Manisa BBSK’da

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 24 yaşındaki uzun Troy Selim Şav’ı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - Son olarak Ayos Konyaspor’da forma giyen Troy Selim Şav, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav’a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

NCAA’de St. Moore tecrübesi de olan Troy Selim Şav, 2018-2019 sezonunda çifte lisansla Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka, Türkiye Basketbol Ligi’nde ise Yalova forması giydi. Şav, ardından 3 sezon daha Darüşşafaka formasını terletirken yeşil-siyahlı takımdaki son sezonunda ligde ve Avrupa’da 39 maça çıktı.

2022-2023 sezonuna Ayos Konyaspor formasıyla başlayan Şav, 10 maçta süre aldı.