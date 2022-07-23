Triatlon’un kalbi Ordu’da atacak

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 23-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları lansman toplantısı gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - 22 ilden 410 sporcunun katılımıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan yarışlar öncesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve sporcuların katılımıyla lansman toplantısı yapıldı.

“TÜM SPORCU ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Sporculara başarılar dileyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, “Geçen yıla oranla daha iyi bir katılım olacağı düşüncesindeyiz. Ordu Sayın Bakanımızın da bize söylediği direktifler doğrultusunda triatlona güzel bir ev sahipliği yapabilecek hem doğal hem de çevresel anlamda uygun bir yer olduğu için nasıl değerlendirebiliriz dedikten sonra triatlon yarışlarını düzenli olarak burada yapma kararı almıştık. Bundan sonraki yapacağımız yarışlar için sizlerin fikirleri de bizler için önemli. İnşallah sizler için de güzel bir yarış olur. Ordu’ya gelip görmeniz gittiğinizde anlatmanız bizim için mutluluk verici olacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

“ORDU TRİATLONA İYİ EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR İL “

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ise Ordu’da federasyon olarak kışın da triatlon yarışı düzenleme çalışmaları olduğunun müjdesini vererek, “Ordu’da bu yıl organizasyonun üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Her yıl Ordu bizim için daha da değerli bir hale geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Ordu’da bulunan birçok özel noktada ve Aybastı Perşembe Yaylasında kış triatlonu yapmayı düşünüyoruz. Bunun müjdesini de federasyon olarak sizlerle paylaşacağız. Ordu triatlona iyi ev sahipliği yapan bir il. Bütün belediye ekibimiz ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ORDU SPOR VE SPOR ORGANİZASYONLARI ANLAMINDA GERÇEKTEN SON YILLARDA BÜYÜK İVME YAKALADI”

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Ordu’nun spor organizasyonları konusunda iyi bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, “Ordu ilinde büyük bir organizasyon öncesinde bir araya geldik. Ordu spor ve spor organizasyonları anlamında gerçekten son yıllarda büyük ivme yakaladı. Federasyonumuza ve Ordumuzda yapılan yarışmalara verdiği katkılardan Dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu iş asıl önemli olan sürdürülebilir olması. Öte yandan ilimizde de triatlon faaliyetleri başladı. Sporcu olarak kayıt olmak isteyen gençlerimizi ücretsiz triatlon kurslarımıza bekliyoruz. Yarışmaya katılan sporcularımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar ardından protokol tarafından anı forması imzalanarak sporcularla fotoğraf çektirildi.