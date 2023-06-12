Triatlon şampiyonası nefes kesti

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 10-12 Haziran tarihlerinde Ordu'da triatlon yarışlarının 4'üncüsü başladı. Triatlon sporunun Ordu'da ve ülke genelinde geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan ve bu çerçevede 3 yıldır düzenlediği organizasyonlarla triatletleri şehirde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dördüncüsü düzenlenen “2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” ve “Okul Sporları Türkiye Şampiyonası” yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde her yaş grubundan 17 ilden 400’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ardı ardına mücadele veriyor.

Altınordu sahilinde Tayfun Gürsoy Parkı’nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU SPORSEVERLERİN ÇOK BEĞENDİĞİ VE HALKIN DA SPORA ÇOK YAKIN OLDUĞU BİR İL”

Triatlon yarışlarının startını veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun tarihi günlerden birisini yaşadığını ifade etti.

Başkan Güler açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

İlk yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu bugün güzel ve tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bin 500 katılımcı ve 400 sporcu ile triatlon yarışları başladı. Bu yarışlar, yüzme, koşu ve bisiklet ile oluyor, çok önemli bir yarışma çünkü 3 ayrı sahada sporcuların güç ve kabiliyetlerini gösterdikleri yarışma. Güzel bir yarışma olacak, Ordu'yu da özel olarak seçtiler. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Ordu sporseverlerin çok beğendiği ve halkın da spora çok yakın olduğu bir il, dolayısıyla burada bütün sahalarda spor yapıyoruz. Buna hem tabiatımız müsait hem halkımız çok olumlu ve sporcu bir şehir. Bu bakımdan tesislerimizi tam anlamıyla yaptık, yayla ve şelalelerimiz bunu destekliyor, bunların yanında tüm spor sahalarında yoğun bir çalışma var” dedi.

FEDERASYON BAŞKANI YALÇINKAYA: “ORDU'DA ULUSLARARASI ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, Ordu'nun bu spora çok uygun bir bölgede olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in desteği ile Ordu'da organizasyon yaptıklarını söyleyen Yalçınkaya, “O günden bu yana 4'üncüsünü yapıyoruz, güzel bir organizasyon oluyor. Şu anda ilk startları verdik, bugün ve yarın 400'ün üzerinde sporcu katılacak. Ordu'da uluslararası organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

TRİATLETLER’DEN TEŞEKKÜR

Duygu ve düşüncelerini paylaşan triatletler çok güzel bir yarış geçirdiklerini vurguladı. Ordu’daki parkura hayran kaldıklarını da belirten sporcular eksiksiz gerçekleştirilen organizasyon için Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.