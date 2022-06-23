'TransAnatolia Rally' Hatay'dan rota çizecek

Türkiye’nin ilk ve tek dünyanın ise en zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Rally Raid’in 12.si Hatay’dan başlayacak. 20 Ağustos’ta EXPO’2021 Hatay’dan start alacak yarış, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek.HATAY (İGFA) - Kentin turizmine de büyük katkısı olacak TransAnatolia Rally Raid organizasyona ev sahipliği yapacak Hatay’a Türkiye ve dünyanın birçok yerinden bine yakın kişinin gelmesi bekleniyor.

EXPO’da daha önce tecrübe edilmeyen ilkleri yaptıklarını ve enlerin şehri olduklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’a motokros yarışı yakışır" dedi.

Tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve bereketin fışkırdığı yerde bu güzelliği tüm Anadolu’ya yaymak için Eskişehir’e kadar gidecek yarışın startını 20 Ağustos'ta EXPO’dan yapacaklarını duyuran Başkan Savaş, "Dünyanın birçok ülkesinden gelecek yarış araçları şehir içinden de geçecek şekilde bir güzergâh kullanacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Kazasız belasız menzile varmasını ve hak edenin centilmenlik çerçevesinde kazanmasını temenni ediyorum” dedi.

TransAnatolia’nın yalnızca bir sportif organizasyon olmadığını aynı zamanda geçtiği yerler itibariyle o bölgenin coğrafyasını, kültürünü, yemeğini ve insanını tanıtan, ülkenin turizmine hizmet eden bir organizasyon olduğunu söyleyen TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy, “Hatay’da gördüğümüz ilgi için Başkanımız Lütfü Savaş’a çok teşekkür ediyoruz. Organizasyon için gelecek yarışmacılar ekipleriyle geliyor ve bu sayede sayıları oldukça artıyor. Yurtdışından gelen yarışmacılar daha sonra aileleriyle de gezmeye geliyor’ diyerek organizasyonun turizme katkısına vurgu yaptı.

Organizasyonun sportif direktörü Orhan Çelen, 2010 yılında yola çıktıklarında hedeflerinin Türkiye’nin doğasını, kültürünü ve tarihini tanıtmak olduğunu söyledi.

Hedeflerinin zaman içinde organizasyon mottosu haline geldiğini de açıklayan Çelen, “Mottomuz Hatay’ın zenginlikleri ile de birebir örtüşüyor. Yarışmanın seremonik strartı EXPO’dan verilecek. Şehir içinden geçilecek parkurla bir seyirci etabı gerçekleştireceğiz. Hatay sınırlarını terk edinceye kadar yaklaşık 350 kilometrelik bir yol kat edeceğiz” diyerek yarışların rotasını ve parkurunu anlattı.