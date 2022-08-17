TransAnatolia Hatay'dan başlayacak

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia, 20 Ağustos’ta Hatay’dan başlayacak.HATAY(İGFA) - 19-20 Ağustos'ta EXPO 2021 Hatay'da yer alacak olan Transanatolia, start seremonisi ve seyirci etabını Antakya’daki EXPO alanında gerçekleştirecek.

Hatay’dan start aldıktan sonra toplam 16 il gezip, 2 bin 500 kilometre yol yapacak olan zorlu yarışlar, otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya 12.kez gösterecek.

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden Hatay’dan yola çıkan yarışçılar, Helenistik Dönemi ve Orta Çağ'ı gören gözlerden biri olan Antakya’dan sonra rota boyunca Anadolu'nun eşsiz miraslarına tanıklık edecek.

20- 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak yarışlar sırasında yarış motor sporları tutkunları, hız ve heyecan dolu rotanın izinden giderken çok sayıda kamp konaklamasıyla da renkli anlara tanıklık edecek.