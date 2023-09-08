TransAnatolia'da bin 770 kilometre geride kaldı

2 Eylül’de Samsun’dan start alan TransAnatolia Rally Raid’de 5 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın dördüncü gününde Haymana kampından start alan sporcular günü Afyonkarahisar’da tamamladı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 2350 km koşulacak yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye, Belirsırma, Tuz Gölü, Sakarya, Frigya ve Afyon etaplarında toplam 1770 km geride kaldı.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; Yamaha takımından Andora’lı sporcu Pol Tarres 12 saat 7 dakika 51 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 12 saat 19 dakika 28 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 12 saat 19 dakika 41 saniye ile üçüncü olarak finish’i gördü.

Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İran’lı Hamed Salimi Mavi & Kiarash Zare Rafie ikilisi 19 saat 59 dakika ile birinci, Türkiye’den Eren Alver & Kerem Deveci ikilisi 24 saat 16 dakika ile ikinci, İran’lı Ghasem Mohammmadzadeh & Mahmoodreza Ebedian 49 saat 13 dakika ile üçüncü oldu. Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun & Tuvana Sayar çifti 17 saat 56 dakika ile birinciliklerini korurken, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim & Medeni Soysal ikilisi 18 saat 43 dakika ile ikinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt & Mert Tepe ikilisi ise 19 saat 40 dakika ile üçüncü sırada. Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti & Andrea Mazzoleni ikilisi 20 saat 59 dakika ile liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow & Dan Scaar& Joe Peake ekibi 25 saat 47 dakika ile ikinci oldu.

TransAnatolia’ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; yarışın Hollanda’lı sporcu Alex Sluyter ödülün sahibi oldu.

Yarışın 6.gününde Afyonkarahisar’dan start alacak yarışmacılar, Süvarinin İzinde ve Dumlupınar özel etaplarıyla birlikte toplam 269 km yol kat ederek günü Kütahya Simav’daki kamp alanında noktalayacaklar.