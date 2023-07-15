TransAnatolia 2023'te eğlenceli buluşma

TransAnatolia 2023 öncesinde yarışmacılar İstanbul’da buluştu. Etkinlikte, TransAnatolia yarışçılarına yol notu okuma, Stella kullanımı gibi workshop’lar düzenlenirken, eğlenceli aktiviteler de yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, bu yıl 2-9 Eylül tarihlerinde Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek. Yarış öncesinde yarışmacılar ve destekçiler İstanbul’da düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliğinde buluştu. Şehir hayatına kısa bir mola vermek ve doğada leziz yemekler eşliğinde sohbet ederek enerji depolanan etkinlikte katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.

08 Temmuz’da İstanbul Göktürk beldesinde bir araya gelen TransAnatolia yarışçıları düzenlenen etkinlikte, yol notu okuma, Stella kullanımı gibi farklı workshoplara katılırken, çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Türkiye’nin en uzun motorsporu rotasında yer alacak yarışmacılara yarış hakkında hem güvenlik hem de akış hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bugünde yarışmacılar da kendi aralarında tanışma ve tecrübelerini birbirlerine aktarma fırsatı yakaladı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “Eylül ayında gerçekleşecek yarışımız öncesinde yarışa katılacak ve geçtiğimiz yıl yarışa katılmış dostlarımızla doğada buluşup, hem özlem gidermek hem de 100.yıla özel belirlediğimiz çok özel rotamızla ilgili heyecanımızı paylaşmak istedik. TransAnatolia’da bu yıl yarış severleri, her zaman olduğu gibi hız ve heyecan dolu bir rota bekliyor.

2023 yılı rotamızda toplam 17 il sınırından geçeceğiz. Startı Samsun’da alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa il sınırlarından geçerek finishi İzmir’de görecek. Bu yıl yarışta her zamanki gibi katılımcılarımız onlar için özenle organize ettiğimiz, tüm detayların düşünüldüğü ortamlarda çok güzel vakit geçirecekler.” dedi.