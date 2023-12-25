Trakya Veteranlar Ligi'nde son hafta karşılaşmaları

Trakya Veteranlar Ligi'nde bu hafta Keşan temsilcilerinden Anafartalarspor Veteranlar, Lüleburgaz Veteranlara 3-2 yenilirken, diğer karşılaşmalardaki temsilciler rakiplerini yendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Veteranlar Ligi'nde mücadele eden İpsala Veteranlar, Kırklareli Belediye Veteranlarını 4-3 yenerken, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan bir başka karşılaşmada ise Saros Veteranlar Ergene Yıldızları 3-2 yendi.

Çarşı Veteranlar ise Uzunköprü Veteranlar'ı 2-0 yenerek sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.

Yine Keşan Atatürk Stadı Mustafa kaldı sahasında oynanan bir başka karşılaşmada da Anafartalarspor Veteranlar, Lüleburgaz Veteranlar'a 3-2 yenildi. Lüleburgaz Veteranlar 3-2 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.