Trakya Veteranlar Ligi'nde bu hafta

Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele eden takımların deplasman ve kendi sahalarında yaptığı karşılaşmalarda kazananlar şöyle oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Çarşı Veteranlar, deplasmnda Çorlu Masterler ile yaptığı karşılaşmada maçı 6-4 kazanarak sahadan galibiyet ve üç puanla ayrılan taraf oldu.

SARDOS VETERANLAR SİLİVRİ MASTERLER’İ 3-2 YENDİ

Sardos Veteranlar ise kendi sahasında Silivri Masterler ile karşı karşıya geldi. Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Sardos Veteranlar 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

KEŞAN İLE TEKİRDAĞ BERABERE KALDI

Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden bir başka takım olan Keşanspor Veteranlar ise, Tekirdağ Dost Veteranlar ile Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynadı. Karşılaşma 4-4 berabere sona ererken, her iki takım da 1’er puanın sahibi oldu.