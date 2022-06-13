Trakya'da Veteranlar heyecanı

Trakya Veteranlar Ligi Şampiyonu Ergene Veteranlar oldu. Finalde Keşanspor Masterler’i 3-1 yenen Ergene Veteranlar lig sonunda şampiyonluk kupasına kavuşurken Keşan Masterler de 2.lik kupası ile sezonu kapattı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi’nde finale kalan Keşanspor Master, Lüleburgaz LYFA Stası’nda Ergene Veteranlar takımı ile karşılaştı.

Özmen Akın, Cengiz Sev ve Ali Topak hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada maçın henüz 5.dakikasında Yaver kaleci Sertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Sertaç mükemmel bir kurtarışla topu kornere çeldi.

Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 28.dakikasında ceza sahasında kaleci Nail’in kurtardığı pozisyonda topla buluşan Selçuk mükemmel bir vuruşla Ergene Veteranlar’ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erirken, maçın ikinci yarısına iyi başlayan Keşanspor Masterler, 52. Dakikada Mehmet Aydın ve 53.dakikada Fırat ile iki yüzde yüzlük gol fırsatını değerlendiremedi.

64.dakiaka gelişen Ergene atağında Şener takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 75. dakikada Ergene Masterler Sıddık’ın golü ile durumu 3-0 yaptı.

80.dakikada gelişen atakta Yaver ceza sahasının sol köşesinde buluştuğu topla kalecinin üzerinden yaptığı güzel bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.

Maçın 9 dakika uzatılmasının ardından Keşanspor Master takımı beraberlik için büyük uğraş verdi ama geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Ergene Veteranlar’ın 3-1 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile sona erdi.

Kupa töreninden önce konuşan Soykırlı, Trakya Veteranlar Ligi’nin sonuna geldiklerini belirterek “Finalde mücadele eden her iki takımımızı ve liglere katılarak renk katan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Finalde nefis bir mücadele izledik. Bu maçın kaybedeni yok dostluk kazandı” dedi.

Kupa töreninden önce Ligin en centilmen takımları seçilen Muratlı, Babaeski Lüleburgaz Çarşı ve Lüleburgaz Akademi takımlarına plaketleri yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, törende ayrıca her iki takım oyuncularına madalyaları da verildi.