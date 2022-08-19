Trabzonspor'un yıldızı resmen Ajax'ta

Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın 9,5 milyon Euro ve sonraki satıştaki kardan yüzde 15 pay karşılığında Ajax'a transfer olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ajax, Trabzonspor forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın 'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Trabzonspor/status/1560606285027999744