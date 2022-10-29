Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor’un güncel borcu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıklandı..Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavililerin olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un güncel borcunu 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olarak açıkladı.

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