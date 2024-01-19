Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın en merak edilen maçı olan Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ayrıca Pendikspor - Beşiktaş maçında Tugay Kaan Numanoğlu ve Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasında ise Bahattin Şimşek görev alacak.

21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

PAZAR

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ