Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

Trabzonspor, bu akşam UEFA Konferans Ligi Play Off turunda Basel ile oynayacağı maç için bin tane hatıra bilet satın alan Fenerbahçe'ye teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe ise sosyal medya hesabında Trabzonspor'a yanıt vererek, "Hep birlikte daha güçlüyüz! Bu dönemde yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Hatırlanacağı gibi Trabzonspor, maçtan elde edilecek tüm bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Bunun ardından maçın biletleri hızla tükenirken, kulüp hatıra biletlerini de satışa çıkarmış, biletler 100 TL'den bedelle satışa sunulmuştu.

İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maça siyah formayla çıkacak olan Trabzonspor, maça gelecek taraftarların da siyah giyinmelerini istedi.

Maç Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor, bu akşam UEFA Konferans Ligi Play Off turunda Basel ile oynayacağı maç için bin tane hatıra bilet satın alan Fenerbahçe'ye teşekkür etti.