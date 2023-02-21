Trabzonspor, Basel maçı gelirini AFAD'a aktardı

Trabzonspor, Basel maçı tribün gelirini AFAD'a bağışladı.İSTANBUL (İGFA) - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda oynadığı Basel maçında elde edilen tribün gelirinin deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL +KDV’lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD’a aktarıldığını duyurdu.

Kulüp yazılı açıklamasında, "Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.