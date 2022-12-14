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Trabzon tenis ligi finallerine ev sahipliği yapıyor

SPOR 14.12.2022, 12:00
Trabzon tenis ligi finallerine ev sahipliği yapıyor

Türkiye Tenis Ligi Finalleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın katıldığı basın toplantısının ardından Trabzon’da başladı. Şehrin genlerinde sporun olduğunu belirten Başkan Vekili Ataman, “Trabzon’da gerçekleştirilmesinden çok mutlu olduğumuz Tenis Ligi Finalleri’nde üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon, Türkiye’de tenisin gelişimi ve yaygınlaşması adına Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Ligi Finallerine ev sahipliği yapıyor. 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek final müsabakaları öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner’in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

DURMUŞ: ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş yaptığı açıklamada, “Türkiye tenis birliğinin finallerini yapacağız. Batman’dan gelmiş sporcuların aynı kortta maç yapabilme şansını yakalaması demek. Biz bu anlamda hep doğru çalışmaya yöneldik. Büyükşehir Belediyemize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Trabzon bir spor şehridir. Trabzon’un bir tenis şehri olması için çok önemli bir başlangıç. Bize verilen bu destekler dünyanın en önemli sporcusuna ulaşmak açısından çok önemli bir destektir. Hep birlikte bu haftayı yaşayacağız. Herkesi maçlarımıza davet ediyorum” dedi.

ÇETİNER: 25 MİLYON LİRALIK PROJEYİ DEVREYE ALIYORUZ
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, Trabzon’un sahip olduğu tenis kompleksiyle Türkiye’deki 5 şehir arasında olduğunu belirterek, “Spor şehri Trabzon’un aslında bir tenis şehri de olması gerekir. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Çok yakında Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 25 milyon liralık projeyi devreye alıyoruz. 6 tane daha kortu kapatacağız ve o tesisleri komple revize edip, modern bir hale getireceğiz. Trabzon aslında yakışır şekilde tenis şehri olacak. Sürekli açık olan Tenis Akademisi ve altyapıdan üstyapıya doğru büyük bir sporcu ivmelenmesi yaşayacağız. Beşirli bu anlamda önemli. Bu organizasyon, Trabzon için bir başlangıç olacak. Türkiye Tenis Ligi bu ülkenin en üst düzeydeki organizasyonu. Dolayısıyla bu ivmelenmeyi buradan başlatacağız. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Verdiği fırsatlarla büyük bir sinerji yakaladık” diye konuştu.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARININ ÇIKTIĞI ŞEHİR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise böyle önemli bir organizasyon için Trabzon’un tercih edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu, şehir dışı programı nedeniyle aramızda değil. Öncelikle hepinize Sayın Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Belediye yönetimine geldiğimizde ‘Renklerini koruyarak gelişen bir şehir’ ortaya koymaya yönelik bir iddiamız vardı. Başkanımıza sempatik gelen benim de ilave bir sloganım olmuştu. ‘Yaşama sebeplerinin arttığı bir şehir.’ Yani gelecek nesillerin Trabzon'da yaşama sebeplerini artıracak bir belediyecilik ve yerel yönetimler anlayışı ortaya koymalıyız. Allah’a hamdolsun şu ana kadar geldiğimiz durum bunu gösteriyor. Biz var olanın şekillenmesini sağlıyoruz. Altyapısını hazırlıyoruz. Spor bu şehrin genlerinde var. Sadece bizim açımızdan çok kutsal olan Trabzonspor’la ve onun branşlarıyla sınırlı değil, son dönemde bireysel sporda olimpiyat şampiyonlarının çıktığı bir şehir Trabzon” şeklinde konuştu. 

EN ÜCRA KÖŞELERDE SEMT SAHALARI OLUŞTURULDU
Tenis Ligi Finalleri için Trabzon’un seçilmiş olması nedeniyle Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’a teşekkür eden Başkan Vekili Ataman, “Çok güzel ve çok doğru olmuş. Hükümetimiz tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla, başarılı il müdürlerimiz marifetiyle güzel işler yapılıyor. Bu zor coğrafya şartlarında şehrimizin her yerinde en ücra köşelere kadar semt sahaları oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile uyumlu çalışmalarıyla mesafe alıyoruz. Tenis Ligi Finallerinde de bize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız” diye konuştu.

DÜNYA NÜFUSUNUN BEŞTE BİRİ İZLEDİ
Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarının dünyada ses getirdiğini de vurgulayan Başkan Vekili Ataman, “Son dönemde sporun etkisi sadece spor alanlarında değil. Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla gerçekleştirilen Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları 1 milyar 200 milyondan fazla etkileşim aldı. Dünya nüfusunun beşte biri Trabzonspor’un kutlamalarını izlemiş. Bu müthiş bir rakam ve sporun gücünün görülmesi açısından çok önemli. Geçtiğimiz hafta da ‘Denizden Dağlara Trabzon’ sloganıyla Trabzon gastronomisini ön planda tutan bir organizasyon düzenledik. O da çok etkileşim aldı. Tenis sporu Türkiye’de başarılı, iyi, güzel gidiyor ama katlanarak artması için Trabzon’da organizasyon düzenlenmesi lazımdı. Trabzon’un da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu organizasyonun başarılı olmasını temenni ediyorum. Seçiminizden dolayı başta Türkiye Tenis Federasyonu’nu, Gençlik Spor İl Müdürlüğünü ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığını tebrik ediyorum. Bu manada her türlü ödeve hazır olduğumuzu da tekraren belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇILIŞ YAPILDI
Basın toplantısının ardından Beşirli Tenis Kortlarında gerçekleştirilen resmi açılış programına geçildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın sporculara başarı dileklerini iletmelerinin ardından Türkiye Tenis Ligi Finalleri’nin resmi açılışı yapıldı.

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