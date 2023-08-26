Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından organize edilen uluslararası bisiklet turu "Tour of Yiğido" başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas’ta 25 Ağustos 2023 Cuma günü saat 10.00’da başlayan uluslararası yarışta 59 bisikletçi 7,1 km boyunca pedal çevirdi. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) de takviminde yer alan, Türkiye Bisiklet Federasyonu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi’nin tarafından düzenlenen nefes kesen yarışın ilk etabın kazananı belli oldu.

Yüzyıllar boyunca en kadim medeniyetlerin buluştuğu, uygarlıkların temellerinin atıldığı kent Sivas’ta düzenlenen Tour of Yiğido’nun ilk etabında 11 takımdan 59 bisikletçi Sivas’ın tarihi dokusuna ve mistik kültürüne yakından şahit oldu.

Kış ve kültür turizminin yanı sıra son günlerde düzenlenen bisiklet organizasyonlarıyla spor turizminin de gözde lokasyonlarından olan Sivas, Tour of Yiğido’da dünyanın dört bir yanından gelen 59 bisikletçiyi ağırladı. Bisiklet turunun zamana karşı yarışılan ilk etabında bisikletçiler 7,1 km boyunca kavurucu sıcağa karşı pedal bastı. Ahmet ÖRKEN, Maximilian Stedman, Jeoren Meijers, Sergei Rostovtsev gibi önemli bisikletçilerin yer aldığı bisiklet turu izleyenlere bisiklet ziyafeti yaşattı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 10.00’da başlayan yarışın startını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek verdi. Turun ilk etabı olan prolog yarışta 8 dakika 41 saniye süreyle ve ortalama 49,06 hız ile Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nden Maximilian Stedman, finişe ilk varan isim oldu. Stedman’ı sırasıyla Spor Toto Cycling takımından Ahmet Örken ve Terengganu Polygon Cycling Team takımından Hollandalı Jeroen Meijers takip etti.

Bisiklet cenneti Sivas’ta gerçekleşen Tour of Yiğido’da mayolar sahiplerine kavuştu. En iyi zamana sahip olan sporcu Maximilian Stedman, “sarı mayoyu” giymeye hak kazandı. Stedman’a sarı formayı Sivas Vali Yardımcısı Sayın İhsan Maskar takdim etti. Spor Toto Cycling takımıyla mücadele eden Ahmet Örken ise yarışın ikinci etabında yeşil formayı giyecek. Yeşil formanın sahibi Ahmet Örken formasını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Erdoğan Tunç’tan teslim aldı. Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde Ali İhsan Eğin ise yarın ikinci etapta beyaz mayoyu giyecek. Beyaz mayoyu Ali İhsan Eğin’e ise Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısu Turan Topgül giydirdi.

146,2 km mesafesiyle Tour of Yiğido’nun en uzun ikinci parkuru’nda bisikletçiler 26 Ağustos saat 09.00’da start alacak. Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden başlayacak olan yarış yaklaşık üç buçuk saatin ardından kaplıcaları ve şifalı sularıyla ünlü Sivas Altınkale’de son bulacak.