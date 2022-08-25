Tour of Sakarya’ya coşkulu başlangıç

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında bir ilke daha imza attı. Dünyanın çeşitli yerlerinde yol bisikleti alanında ilgiyle takip edilen yarış Tour Of Sakarya, start aldı. 30’dan fazla ülkeden, 13 farklı takımdan toplam 80 sporcu 105 kilometrelik parkurda podyum için pedal çeviriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklette uluslararası müsabakaların merkezi oldu. Bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen “Bike FEST” kapsamında dünyanın ilgiyle takip ettiği dünya yarışları start aldı.

İlk olarak Sakarya MTB Cup start alırken, sonrasında ise 110 farklı ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en heyecanlı dağ bisikleti organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda pedallar şampiyonluk için döndü.

Büyükşehir, festivalin son düdüğü olan dünyanın en çok takip edilen, şehirlerin ön planda olduğu uluslararası yol bisikleti yarışı Tour Of Sakarya için hummalı bir hazırlık yaptı. Adapazarı Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Ankara Caddesi, Yeni Cami bölgeleri nefes kesen yarış için hazırlandı.

4 etap ve 4 gün sürecek olan yarışın ilk etabı Sakarya Demokrasi Meydanı’ndan start aldı. Kent merkezindeki en çok bilinen güzergahlardan geçen yarışçılar, sporseverlere unutulmaz bir heyecan yaşattı.

Yarışlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team takımının sporcuları da yer alıyor. Daha önce önemli başarılara imza atan VıtalyButs, MykhayloKononenko, Elchin Asadov, Batuhan Özgür, Mustafa Sayar ve Halil İbrahim Doğan temsil ettikleri şehrin sokaklarında zorlu bir mücadele veriyor.

Adapazarı’ndan yola çıkan sporcular Rüstemler, Dağdibi, Çamyolu, İkizce Osmaniye, Kayrancık, Camili, Karaman, Evrenköy, Karakamış güzergahlarını geçerek 105 kilometre kat edecek ve yaklaşık 2 buçuk saatin sonunda yine Demokrasi Meydanı’ndaki finiş çizgisine ulaşacak. Güzergâh geçişlerinde parkur kenarında yarışı izleyen vatandaşlar tezahürat ve alkışlarla sporcuların motivasyonuna katkı sunuyor.