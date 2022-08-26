Tour Of Sakarya’da ikinci start

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla dünyanın en heyecanlı yol bisikleti konsepti Tour Of Sakarya’nın ikinci etabında 80’e yakın sporcu 156 kilometrelik parkurda podyum için ter döküyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin start verdiği yarışlar büyük heyecana sahne oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklette uluslararası müsabakaların kalbinin attığı nokta oldu.

Bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen “Bike FEST” kapsamında yapılan yarışlar nefes kesiyor. İlk olarak Sakarya MTB Cup start alırken, sonrasında ise 110 farklı ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en heyecanlı dağ bisikleti organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda pedallar şampiyonluk için döndü.

Büyükşehir, festivalin son düdüğü olan dünyanın en çok takip edilen, şehirlerin ön planda olduğu uluslararası yol bisikleti yarışı Tour Of Sakarya’nın startını verdi. 4 etapta tamamlanacak yarış için kentin dört bir yanındaki güzergâhlar düzenlendi ve yarışa hazır hale getirildi.

Trafik güvenliği sağlandı. Arifiye, Sapanca, Yanık, Kandıra, Beşevler, Selahiye, Adapazarı bölgelerinde birçok caddeyi kapsayan parkurun her bir noktası yarışa güvenli hale getirildi.

Mücadelenin ikinci etabı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin bayrağı kaldırmasıylastart aldı. Adapazarı’ndan yola çıkan bisikletliler önce Arifiye’den Sapanca’ya ve buradan da Kandıra’ya ulaşacak.

Rotaların tamamlanması esnasında doğanın içinde harika manzaralar ortaya çıkıyor. Zaman zaman 100 kilometreye yakın hıza ulaşan sporcular maksimum performansla yeniden Adapazarı sınırlarına girecek ve 156 kilometre yol kat ederek yarışı tamamlayacak. 30’a yakın ülkeden 80 sporcu podyuma çıkmak için ter döküyor.

Büyükşehir Belediyesi şehirdeki bisiklet kültürünün artırılması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için 15 bisikleti de çekilişle katılımcılara ödül töreninde hediye edecek.