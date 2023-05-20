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Tour of Sakarya nefes kesti

SPOR 20.05.2023, 15:02
Tour of Sakarya nefes kesti

Tour of Sakarya bisiklet yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. 4 gün boyunca farklı etaplarda devam eden yarışlarda turuncu mayonun sahibi Estonyalı Martin Laas oldu. Büyükşehir’in yıldız ismi Bereznyak genel klasmanda 3’üncülüğü elde etti. Bike Fest’te heyecan 21 Mayıs Pazar günü Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarıyla devam edecek.SAKARYA (İGFA) -  Bisiklet Dostu Şehir unvanına sahip Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bike Fest adrenalin dolu yarışlarla izleyenlere heyecan dolu vakitler yaşattı. 4 gün boyunca devam eden yol bisikleti yarışı Tour Of Sakarya’nın son etabında (Karasu) hız, tutku, coşku, heyecan ve rekabet iç içe geçti. Kıyasıya mücadeleyle geçen zorlu 138 kilometrelik parkurda 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu pedal çevirdi.

Tour Of Sakarya’nın son etabında bitiş çizgisini Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu ilk geçen sporcu oldu. İkinci sırayı ise Astana takımından Estonyalı Martin Laas aldı. Üçüncü olarak ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın yıldız bisikletçisi Aliaksandr Bereznyak bitiş noktasına geldi.

Martin Laas Tour of Sakarya’nın 1’ncisi oldu

Son etap sonuçlarının ardından 4 günlük Tour Of Sakarya yarışlarının genel klasman lideri de belli oldu. Genel klasman liderliğini kazanarak rengi Sakarya’nın sembol ürünü kabaktan esinlenilen turuncu mayonun sahibi Estonyalı Martin Laas oldu. Kazanan sporculara madalyalarını UCI yetkilileri takdim etti.

Büyükşehirli Bereznyak kürsüde

Tour of Sakarya yarışlarına 6 sporcu ile başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team, 4 günlük yarışları 4 sporcusuyla tamamladı. Takımın yıldız ismi Rus sporcu Bereznyak genel klasmanda 3’üncü oldu. Büyükşehirli bisikletçilerden Sychuhou genel klasmanda 10’uncu, Louıche 36’ıncı ve Alizada ise 62’inci sırada yer aldı.

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● 21 Mayıs 2023

UCI MTB (Dağ Bisikleti) Eliminator Dünya Kupası-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Başlangıç Saati: 14:00 – 18:00

● 3-4 Haziran 2023

UCI BMX Supercross World Cup1,2 - (Dünya Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Başlangıç Saati: 09:00 –17:00

● 10-11 Haziran 2023

UEC BMX European Cup Rounds 9,10 -(Avrupa Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi

Başlangıç Saati: 09:00 – 17:00 (Saatlerinde Değişiklik Olabilir)

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