Tour of Antalya'dan 'yeşil' farkındalık

Tour of Antalya kapsamında organize edilen “Farkındalık Sürüşü” bu sene “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” mottosu ile gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - 'Farkındalık Sürüşü', insanoğlunun en önemli yaşam kaynaklarından biri olan ormanlara dikkat çekecek. “Farkındalık Sürüşü”nde Antalyalıların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticiler de bisiklet sürecek.

Sportif değerleri kadar her yıl belirlediği temalarıyla sporun gücü ile çevresel ve sosyal konularda gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleri ile milyonlarca kişiye ulaşan uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya powered by AKRA, 8-11 Şubat 2023 tarihleri arasında dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD) başta olmak üzere Antalya’daki sivil toplum örgütlerinin desteklediği “Farkındalık Sürüşü”nün 2024 yılındaki teması; geçtiğimiz yıllarda ardı ardına yaşanan yangınlar ile tahrip olan ormanlara dikkat çekecek. “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” mottosu ile organize edilen Farkındalık Sürüşü, Tour of Antalya’nın son gününde 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 13.30’da start alacak.

Antalya Müzesi önünden başlayacak olan Tour of Antalya Farkındalık Sürüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Geçtiğimiz senelerde Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği “Farkındalık Sürüşü”ne Gençlik ve Spor Bakanı, Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Muratpaşa Belediye Başkanı, Antalya’daki kişi, kurum ve kuruluşlar katılmıştı.

Tour of Antalya powered by AKRA uluslararası bisiklet yarışı 2024 yılında “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” diyecek dünyaca ünlü bisikletçiler, “Yeşil bir gelecek” için pedal çevirecek