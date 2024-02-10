Tour Of Antalya 2024’te Kraliçe Etabı heyecanı

Tour of Antalya’nın beşincisinde en zorlu gün geride kaldı. Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa Takımı‘ndan Davide Piganzoli 3 saat 33 dakika 03 saniye ile kazandı. Piganzoli bu sonuçla Genel Klasmanda birinciliğe yükseldi.ANTALYA (İGFA) - Gözler elbette Genel Klasman Birincisi Bahrain Victorious Takımından Matevz Govekar’da idi. Zaman farkı göz önüne alındığında Govekar’in çok büyük bir üstünlüğü gözükmüyordu. Üstelik pek fazla da tırmanış klasında bir sporcu değildi. Etap yokuşçuların üstünlüğü ile bitecekmiş gibi gözüküyordu. Nitekim öyle de oldu.

Saat 12.10’da Nötral starttan sonra gerçek start, Kemer Cumhuriyet Meydanı’ndan damalı bayrağın sallanmasıyla gerçekleşti ve 166 sporcu etaba başladı.

HEMEN KAÇIŞ GRUBU OLUŞTU

Startın hemen ardından 2 kişilik bir kaçış grubuna daha sonra 9 sporcunun iştirakiyle 11 bisikletçi 12 saniye farkla önde pedal çevirmeye başladı. Phaselis tüneli bu şekilde geçildi. Tünel çıkışında pelotonun arkasından hafif esen rüzgar lehlerine bir durum oluşturdu. Ancak bu kaçış da fazla uzun sürmedi. Peloton her defasında tempo yükseltip kaçış gruplarını yakaladı.

EN CİDDİ KAÇIŞ GRUBU OLUŞTU

Ufak tefek kaçışlar sonra Olimpos eteklerinde aralarında Q36.5 Pro Cycling Takımından Cyrus Monk, Corratec Vini Fantini Takımından Simone Oliviera, TDT-Ünibel’e Takımından Axel Huens, Beykoz Belediye Spor Takımından Maximilian Stedman ve Vorarlberg Takımından Lukas Meiler önce 45, sonra 1 dakika 15 saniye farkla öne geçerek tempo yaptı ve ardından atağa kalkarak Olimpos inişinde farkı 3 dakikaya çıkardı. Bu beşli kaçış grubu ilk tırmanış kapısı olan Belen mevkiine doğru gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı. Fakat prim kapısına yaklaşılırken zaman farkı pelotonun da tempo yapmasıyla 1 dakika 15 saniyeye kadar düştü.

İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ LUKAS MEILER ALDI

Etabın 48.2. kilometresinde ikinci kategori ilk tırmanış kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Vorarlberg Takımından Lukas Meiler oldu. İkinciliği Beykoz Belediye Spor Takımından Petros Mengis, üçüncülüğü Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco, dördüncülüğü Q36.5 Pro Cycling Takımın’dan Cyrus Monk, beşinciliği de TDT-Unibet Takımından Axel Huens elde etti. Bisikletçilerin saatteki hızı ortalama 36 kilometre olarak ölçüldü ve böylece kaçış grubu ile pelotonun kapıyı tahmini geçiş saati önceden belirlenen 13.28 olarak gerçekleşti.

TEMPO KUMLUCA’DA ZİRVE YAPTI

Kaçış grubu ve peloton Kumluca mevkiine yaklaşılırken müthiş bir tempo yaptı. Sporcuların hızı saatte zaman zaman 70 kilometrenin üstüne çıktı. Bu artan tempoda 70.4’üncü kilometrede gerçekleşecek Sprint Primi noktasına zamanından önce gelmeleri demekti. Artan tempo sonucu fark, kaçış grubu ile peloton arasında yeniden 2 dakikanın üzerine çıktı.

TİMOTHY DUPONT YARIŞI BIRAKILDI

Etabın en önemli notları arasında ilk günkü etap galibi Tarteletto-Isorex Takımından Timothy Dupont’un yarış dışı kalmasıydı. UCI hakem heyeti tarafından ihraç edilen Belçikalı sporcu ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yarış içindeki bazı yabancı sporcuların Dupont için, “Out of Race” diye 3 kez bağırdıkları ortaya çıktı.

SPRİNT KAPISI SONUÇLARI

70.4 kilometrede Diana Travel sponsorluğundaki prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

1- Axel Huens (TDT-Unibet)

2-Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling)

3- Lukas Meiler (Vorarlberg)

SÜREKLİ ARTAN KAÇIŞ GRUPLARI

2 saatlik yarış ortalama sürati saatte 39 kilometreye kadar ulaştı. 99. kilometrede gerçekleşecek Beyond Antalya prim kapısı için yeni bir mücadeleye başlandı. Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco, Cyrus Monk ve Q36.5 Pro Cycling Takımından Axel Huens’ten oluşan yeni kaçış grubu pelotonla arasındaki zaman farkını 2 dakikanın üzerine çıkardı. Onların ardında iki sporcudan oluşan bir başka grup oluştu. Böylece mücadelenin en üst seviyeye çıktığı gözlenirken, tırmanışa kadar sprintiçileri iyice yorma fikri de ağır basmaya başladı.

3 GRUP BİRBİRİNİ TAKİP EDİYOR

Zira 106. kilometrede başlayacak tırmanış için yokuşlar daha taze kalabileceklerdi. Son durum şu şekilde oluştu. Kaçış grubu ile peloton arasındaki zaman farkı 2 dakika 8 saniye, takip grubu ile peloton arasındaki zaman farkı 1 dakika 38 saniye.

BEYOND ANTALYA PRİM KAPISI DA GEÇİLDİ

99. kilometrede Fraport TAV Antalya sponsorluğunda Beyond Antalya prim kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde gerçekleşti.

1- Axel Huens (TDT-Unibet)

2- Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cyling)

3- Lukas Meiler (Vorarlberg)

Kapı geçildikten sonra 3 sporcu son prim kapısı olan 106. kilometredeki tırmanışa doğru pedal basmaya başladı. Bu son kapı geçildikten sonra bisikletçiler artık Tahtalı tırmanışına başlayacak.

FİNİŞTEN ÖNCEKİ SON TIRMANIŞ PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

Etabın 106.1. kilometresinde ikinci kategori tırmanış prim kapısı da geçildi. İlk 3 sporcu şu şekilde belirlendi.

1- Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling)

2- Alessandro Monaco (Corratec-Vini Fantini)

3-Axel Huens (TDT-Unibet)

4- Natnael Berhane (Beykoz Belediye Spor)

5- Marco Maestri (Polti Kometa)

PELOTON BAŞLARDA HIZINI ARTIRDI

Kapı geçildikten sonra zaman farkı düşmeye başladı. Yeni zaman farkı 1 dakika 5 saniye olarak verildi. Sporcular yaklaşık 7.5 kilometre sürecek tırmanışa devam etmeye başladı. Artık ak ve kara burada belli olacak. Bu arada pelotonun hızlandığı ve grubun uzadığına tanık olduk. Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco yüksek tempoya dayanamadı ve geri kaldı. Yarış Cyrus Monk ve Axel Huens’in liderliğinde devam etti. Ancak zaman farkı 30 saniyeye düştü.

MUAZZAM FİNİŞ

Tırmanış 30 bisikletçinin öne geçmesiyle başladı. Çoğu sporcu daha başlarda geride kaldı. Gözler Beykoz Belediyespor takımından Natnael Berhane’a çevrildi. İyi bir yokuşçu olan sporcu finişe doğru gelmeye başladı. Polti Kometa Takımı yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Ancak takım arkadaşı Davide Piganzoli müthiş bir atakla etabı kazandı. Piganzoli yarınki etapta Magenta renkli formayı taşıyacak ve büyük bir ihtimalle de Tour of Antalya 2024’ün genel klasman şampiyonu olarak adını yazdıracak.

TOUR OF ANTALYA YARIN SONA ERİYOR

Yedinci yılında beşinci kez düzenlenen Tour of Antalya, yarın koşulacak 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo’yu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo’yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo’yu Beykoz Belediye Spor’dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo’yu TDT-Unibet Takımından Axel Huens kazandı. Fransız sporcuya mayosunu BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut giydirdi.