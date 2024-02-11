Tour of Antalya 2024'ü Piganzoli kazandı

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve perşembe günü Side-Antalya etabı ile başlayan Tour of Antalya bugün koşulan 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Etabı TDT Unibet takımından Hartthijs de Vries 4 saat 16 dakika 08 saniye ile kazanırken Tour of Antalya 2024’ün şampiyonu da üçüncü gün tırmanış etabını kazanıp genel klasmanda birinciliğe yükselen Polti - Kometa takımından Davide Piganzoli oldu.

Saat 11.05’te Antalya Akvaryumu’ndan verilen startla 155 sporcu Antalya-Antalya etabı için pedal çevirmeye başladı. İlk 5 kilometrede kopma olmadı. 20 kilometre geçilirken iniş sırasında peloton hızını arttırınca bazı sporcuların geride kaldığı görüldü. Yine büyük bir kaçışın olmadığı gözlendi. 26’ıncı kilometre toplu geçildi.

30 kilometre geride kalırken ufak tefek kaçışlara pelotonun izin vermediği görüldü. Grup Isparta çevre yoluna doğru ilerlerken 57.4. Kilometrede gerçekleşen sprint kapısına doğru ilerledi.

PRİM KAPISINA YAKLAŞILIRKEN 6 SPORCU KAÇTI

China Glory takımından Lucas de Rossi, Tarteletto takımından Mauro Verwilt, Vorarlberg takımından Dominik Amann, Sakarya takımından Emir Uzun, Rembe Pro Cycling Team Sauerland takımından Sebastien Niehues ve Paul Wright 1 dakikalık bir farkla pelotonun önüne geçti. Daha sonra fark 2 dakika 13 saniyeye kadar çıktı. 50 kilometre geçilirken sporcuların saatteki ortalama hızı 44 kilometre olarak verildi.

SPRINT PRİM SONUÇLARI

57.4’ncü kilometrede Diana Travel sponsorluğunda sprint prim kapısını ilk geçen sporcu Tarteletto takımından Mauro Verwilt oldu. İkinciliği China Glory takımından Lucas de Rossi, üçüncülüğü de Vorarlberg takımından Dominik Amann aldı. Kapı geçildikten sonra fark iyice arttı ve 2 dakika 50 saniyeye çıktı. 62’nci kilometre bu şekilde geçilirken Burdur il sınırına da girilmiş oldu.

Milyon Antik Kenti geçilirken küçük çaplı bir kaza oldu. Peloton bu kazada kayıp vermedi, zaman aynı kalmaya devam etti.

Kapıya gelmeden önce Kocaaliler Köyü yakınlarında 5 sporcu daha yarışı bıraktı. Böylece yarışa devam eden bisikletçi sayısı 150’ye düşmüş oldu. Yarışın başından bu yana 24 bisikletçi organizasyondan çekilmiş oldu. 92.2’nci kilometrede gerçekleşen Corendon Airlines sponsorluğunda Turuncu Mayo için prim kapısı geçildi.

Sonuçlar şöyle:

1- Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF-Faizane)

2- Davide Piganzoli (Polti-Kometa)

3- Simon Dalby (Uno-X Mobility)

4- Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizane)

5- Sebastien Reichenbach (Tudor)

Genel klasman şampiyonuna verilen AKRA sponsorluğunda Magenta mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli kazandı. Sporcuya mayosunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.