'TOSFED Yıldızını Arıyor' elemeleri tamamlandı

2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ sosyal sorumluluk projesinin ilk elemeleri, 34’ü kadın toplam 522 adayın katılımı ile sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - İlki mayıs ayında olmak üzere iki faz olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen elemeler sonunda 40 erkek ve 10 kadın aday 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek final elemlerine katılmaya hak kazandı.

Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zaman karşı yarışacağı elemelerde, adaylara ilk olarak mentorlar eşliğinde ileri seviye teorik ve pratik eğitimler verilecek.

Final elemelerinin ardından belirlenecek en hızlı ve başarılı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile üç yarışlık 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışacak.