Torku Şeker Spor'da milli gurur

Kırmızı-beyazlı kulüp, Güreş ve Para Badminton Milli Takımları'na 3 sporcu ve 2 antrenör gönderdi. Güreş Milli Takımı Arnavutluk'ta, Para Badminton Milli Takımı ise Kanada'da Türkiye'yi temsil edecek.KONYA (İGFA) - Torku Şeker Spor Kulübü, hafta içinde hem Güreş milli takımı,hem de Para Badminton milli takımı, Uluslararası turnuvalara katılacak.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılacak olan U17 Grekoromen Güreş Avrupa Şampiyonasına iki sporcu ve bir antrenör veren Torku Şeker, Kanada'nın Ottowa şehrinde yapılacak olan Paralimpik oyunlarına ise bir antrenör ve bir sporcu gönderdi.

Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Torku Şeker'in bundan sonra da milli takımlarda adını sıkça duyuracağını belirterek, "Amatör branşlara verdiğimiz önem ve destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Hem Güreş, hem de Para Badminton branşında sporcu ve antrenörlerimizin milli takımlara çağrılması bizler için gurur vericidir. Sporcularımızın ve milli takımlarımızın ülkemize madalyalarla döneceğine inanıyorum. Tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da, alt yapıya verdikleri önemin karşılığını madalyalar ile aldıklarını kaydetti.

İLK SINAV GÜREŞTE

U17 Grekoromen Güreş Erkekler Avrupa Şampiyonası 12-18 Haziran tarihleri arasında Arnavutluk-Tiran da yapılacak. Milli takımımız, 30 sporcu ile mindere çıkacak. Turnuvaya oldukça iddialı hazırlanan millilerde hedef şampiyonluklarla Arnavutluk'un Tiran şehrini İstiklal Marşımızla inletmek olacak.

Geçtiğimiz Nisan ayında Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonasında 2 altın madalya kazanan Torku Şekersporlu güreşciler Halil Çınar ve Ömer Altaş'da milli forma ile madalya arayacak. Şampiyonada Torku Şeker Spor kulübünden 51 kg'da Ömer Altaş, 60 kg'da ise Halil Çınar ülkemizi temsil edecek. Torku Şeker Spor Antrenörü Soner Sucu ise milli takım kafilesinde antrenör olarak görev yapacak.

BADMİNTONDA HEDEF OLİMPİYATLAR

Para Badminton Milli takımı ise 14-18 Haziran tarihlerinde Kanada'nın Ottawa şehrinde yapılacak olan Paralimpik oyunlara puan veren Uluslararası Para Badminton turnuvasına katılacak. Turnuvada ülkemizi Torku Şekerspor sporcusu Emine Seçkin temsil edecek. Milli takım antrenörlüğünü ise Ahmet Bozdam yapacak.

Son olarak Bahreyn'den gümüş madalya ile dönen Emine Seçkin, Olimpiyat yolunda çok önemli bir turnuvaya çıktığını ifade ederek, "Başarılı olmak ve madalya kazanmak için herşeyi yapacağım. Ülkemi ikinci kez Paralimpik oyunlar da temsil etmek istiyorum. Bahreyn'de 2.oldum. Kanada'daki bu turnuvada alacağım derecelerin puanı daha yüksek. Bu yolda beni hep destekleyen Federasyonuma, Torku Şekerspor kulübüme ve Onursal Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.