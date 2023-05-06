Toprak Razgatlıoğlu'dan büyük başarı

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dördüncü durağı olan Barselona hafta sonunda ilk yarışı ikinci sırada tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dördüncü durağı olan Barselona hafta sonunda ilk yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışa sekizinci cepten başlayan Toprak, pek çok kazanın ve temasın gerçekleştiği yarışta yaptığı ataklarla birlikte damalı bayrağı ikinci sırada geçti. 2023 WSBK Barselona etabında superpole ve ikinci yarış, 7 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) dördüncü durağı olan Barselona’daki Katalunya Grand Prix’sinde hafta sonuna podyumla başladı. Yarışa sekizinci cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, yarışı ikinci sırada tamamladı.

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sırada Yer Alıyor

Toprak Razgatlıoğlu, pek çok kazanın yaşandığı yarış boyunca verdiği mücadeleyle podyumu korumayı başardı. Yarışa ilk sırada başlayan Alvaro Bautista günün kazanan ismi oldu. Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 138 puanla ikinci sırada yer alıyor. Barselona’da superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 7 Mayıs Pazar günü koşulacak.